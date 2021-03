Madonna di Laterza | il miracolo avviene in un anno difficile per la città

(Di martedì 23 marzo 2021) Ladisconvolse i timori di un’intera popolazione salvandola da una dura condizione climatica che metteva a rischio la sopravvivenza. Il giorno 23 marzo è infatti una data del tutto fondamentale per i tanti devoti alla Mater Domini di. In questa speciale giornata si ricorda infatti ancora oggi l’apparizione dellaal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Madonna Laterza

Giornale di Puglia

... una colonna di fumo nero provenire da un fondo nella zona 'della Grotta', direzione ...e Althea pagamenti rapidi per le strutture sanitarie Comunicati Stampa 18 Mar 2021 Nuova filiale a,......1982), dove le parrocchie (con le loro pertinenze evidenziate graficamente) sono indicate ... Un elenco tuttavia incompleto, che non cita per esempio la seicentescadella Scala, S. ...Alessandro Barbero è stato il protagonista di una bellissima lezione-intervista del Consolato d'Italia a Francoforte.