Grazie a un'app i bimbi in ospedale potranno capire ed esercitare al meglio i propri diritti (Di martedì 23 marzo 2021) Oggi è il giorno del lancio dell'applicazione nata dalla collaborazione tra Aopi – Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani – e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che ha come obiettivo insegnare ai piccoli pazienti la Carta dei diritti dei bambini in ospedale. I protagonisti dell'app di realtà aumentata si chiamano Tommy e Olly e accompagnano i bambini in una realtà aumentata alla scoperta della Carta dei diritti dei bambini in ospedale, un documento che fino a poco tempo fa era scritto da adulti per adulti ma che ora potrà essere spiegato ance ai piccoli che ne sono non più solamente oggetto ma anche soggetto. Per capire meglio come funziona l'app e quali sono le sue prospettive abbiamo parlato con Carla Garlatti, la Garante nazionale per l'Infanzia.

