GP Bahrain | Steiner | piena fiducia nei progressi della PU Ferrari

(Di martedì 23 marzo 2021) Sarà una stagione nel corsoquale gettare le basi per tornare, dal 2022, a essere una squadra di metà schieramento in grado di correre nella zona punti. Per Haas si apre un campionato di ...

Sterzi a parte: Il difetto della F.1? Pochi partecipanti Guentherguarda al GP delcome il primo di 23 appuntamenti dai quali registrare la crescita di Schumacher e Mazepin. Tra 9 ...... all'esordio in Formula 1, con il Gran Premio del( leggi gli orari di libere, qualifiche e ... Un punto o due, secondo Guenther, nell'arco del 2021 sarebbe già un buon piazzarsi per chi ...Jacopo Rubino - XPB Images "Se riuscissimo a ottenere uno o due punti, sarebbe un risultato fantastico. Ma siamo realisti, sarà dura". Quasi impossibile essere più sinceri di Gunther ...Guenther Steiner non ha mai nascosto di aver usato toni abbastanza forti nelle discussioni con Mattia Binotto, esortando il team principal del Cavallino ad un cambio di rotta per la stagione 2021. Cer ...