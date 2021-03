Gabbiadini rinnova con la Sampdoria | le tappe della sua carriera in blucerchiato

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 marzo 2021)hato oggi il suo contratto con la. La storia dell’attaccante e del club genovese è pronta per scrivere altre pagine Manolo, per la gioia dei tifosi, hato il suo contratto con lafino al 2026. L’attaccante ha festeggiato con il prolungamento il rientro tra i titolari contro il Torino dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi. Il 23e il club genovese sono alla seconda avventura insieme e hanno consolidato un binomio già solido.è arrivato alla, per la prima volta, nell’estate 2013 e si è subito preso il posto in attacco, sia con Delio Rossi che con Sinisa Mihajlovic. Per lui 35 presenze, 10 gol e 4 assist nella stagione ...