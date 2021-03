Cosa dovrebbe avere ogni uomo alla moda nel suo guardaroba? (Di martedì 23 marzo 2021) Quante volte ti è capitato di aprire il tuo armadio e andare nella confusione più totale? Non trovare il capo di abbigliamento che serve per quella specifica occasione è un problema che riguarda tanto le donne quanto gli uomini. E’ opinione errata che siano le donne ad essere le più incerte per quanto riguarda l’abbigliamento. In realtà anche gli uomini scrollano spesso il capo quando si tratta di scegliere i vestiti da indossare. Fondamentalmente è tutto un problema di organizzazione. Un guardaroba ben strutturato consente di trovare subito ciò che occorre per ogni situazione. Fondamentale l’area lavoro ma altrettanto importante la zona dedicata ai capi da indossare per uscire con famiglia ed amici. E infine una terza area da dedicare all’abbigliamento comodo per tutti i giorni a cui affiancare anche capi più sportivi. Solo applicando un approccio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 marzo 2021) Quante volte ti è capitato di aprire il tuo armadio e andare nella confusione più totale? Non trovare il capo di abbigliamento che serve per quella specifica occasione è un problema che riguarda tanto le donne quanto gli uomini. E’ opinione errata che siano le donne ad essere le più incerte per quanto riguarda l’abbigliamento. In realtà anche gli uomini scrollano spesso il capo quando si tratta di scegliere i vestiti da indossare. Fondamentalmente è tutto un problema di organizzazione. Unben strutturato consente di trovare subito ciò che occorre persituazione. Fondamentale l’area lavoro ma altrettanto importante la zona dedicata ai capi da indossare per uscire con famiglia ed amici. E infine una terza area da dedicare all’abbigliamento comodo per tutti i giorni a cui affiancare anche capi più sportivi. Solo applicando un approccio ...

