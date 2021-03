Belen la farfallina è diventata un fenicottero

EmanueleDiRocco : @MrESTINZIONE ??SPOILER?? Sii la farfallina di Belen! - DesePeppe : Morte bin laden,Vecchioni vince sanremo,belen e la farfallina,morte di simoncelli?? Facevo caso oggi, tutto questo a… - mizayndric : @tatiunpoansiosa sì madonna che schifo volevo spaccare la tv è il 2021 e ancora fanno servizi del genere ormai bele… - HSilviaconsta : @Patry_P_ Tira fuori la pancia come una Belen con la farfallina -

Ultime Notizie dalla rete : Belen farfallina

Il Fatto Quotidiano

La Rodriguez si prende cura del suo corpo e mostra ai follower le sue forme da futura mamma, scherzando maliziosa sulla celebrelievitata insieme al pancione. - - > Leggi Anchein ...... i suoi capezzoli sarebbero stati trattati allo stesso modo? E se a indossare quell'abito senza reggiseno fosse stata un'altra showgirl e non "quella delladi Sanremo"? Il pubblico ...La gravidanza di Belen Rodriguez procede per il meglio e il pancione cresce a vista d'occhio. "La farfalla ormai sembra un fenicottero", scherza la showgirl mostrando il ventre nudo durante un trattam ...Da giorni non si parla che di lei: Belén Rodriguez. La showgirl argentina, ospite sabato a “C’è posta per te”, ha indossato un ...