«Ti spedisco in convento»: perché il nuovo programma di Discovery vi conquisterà più del «Collegio»

Tra collegi e caserme, pensavamo che il convento avrebbe aggiunto poco e nulla e che, al limite, ci saremmo trovati la sorvegliante con il velo sulla testa e la coroncina tra le mani. È bastato, però, andare su Discovery+ e vedere la prima puntata di Ti spedisco in convento, il nuovo docu-reality prodotto da Fremantle e ispirato al format Bad Habits, Holy Orders, per capire che dietro c'è qualcosa di più forte, che non ci aspettavamo di trovare. La premessa sembra la solita: cinque ragazze viziate, estroverse, trasgressive e dipendenti dai social che, a loro insaputa, si apprestano a vivere per un periodo di tempo all'interno di un convento che non proverà tanto a rimetterle sulla retta via, quanto ad accoglierle, ad ascoltarle, a farle sentire protette e al sicuro. Il punto di forza del programma, che vedremo in chiaro su Real Time ad aprile, è, infatti, il rapporto umano, il bisogno di percepire i dissidi interiori dell'altro senza puntare il dito sul diavolo, ma provando a capire quali traumi di vita abbiano portato le ragazze a sviluppare un senso di disagio tale da nascondersi a tutti i costi dietro lo scudo della strafottenza.

trashtvstellare : STO VOLANDO ?? Hanno fatto la versione italiana di ti spedisco in convento - womenseparatism : Devo dire che ti spedisco in convento mi sta appassionando, lo continuerò di sicuro - _LoZio : @Ri_Ghetto Amo ma il nuovo programma 'Ti spedisco in convento' su Discovery +? Dal promo promette trash - TV_Italiana : In attesa di vederlo sbarcare su Real Time, godiamoci i primi minuti gratuiti di #TiSpediscoInConvento. - womenseparatism : Ho visto i primi 10 minuti di ti spedisco in convento e da un lato mi viene da ridere, dall’altro vorrei staccare tutto -

