Portale Eventi Rousseau: le iniziative della settimana (Di lunedì 22 marzo 2021) Dal 2019 il Portale Eventi di Rousseau consente a tutti i cittadini di partecipare a Eventi, iniziative o incontri informativi promossi dai portavoce e dai facilitatori del MoVimento 5 Stelle e dall'Associazione Rousseau. Di seguito gli Eventi previsti per questa settimana: – Martedì 23 marzo alle 10 con i portavoce alla Camera Stefania Ascari e Valentina Barzotti, si terrà la presentazione del libro "Poesie disoneste e altre riflessioni sulla violenza di genere" di Virginia Ciaravolo e Claudia Saba. L'evento sarà moderato dal portavoce alla Camera Maurizio Cattoi. – Alle ore 19 dello stesso giorno, si svolgerà l'incontro online "Reddito di Cittadinanza: i Progetti Utili alla Comunità" dove i portavoce del Comune di Sassari Maurilio Murru, Laura Useri ...

