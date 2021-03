Napoli. Assalto all’Ospedale del mare, il giovane ora chiede scusa: “Ero scosso” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Chiedo scusa per la violenza verbale ma ero profondamente scosso. Il giorno prima mi avevano detto che l’operazione cui era stato sottoposto mio nonno era riuscita, il giorno dopo era morto”. Si giustifica così Giuseppe Mauro, autore insieme ad altri parenti del raid qualche giorno fa all’Ospedale del mare. Dopo la morte del nonno, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) “Chiedoper la violenza verbale ma ero profondamente. Il giorno prima mi avevano detto che l’operazione cui era stato sottoposto mio nonno era riuscita, il giorno dopo era morto”. Si giustifica così Giuseppe Mauro, autore insieme ad altri parenti del raid qualche giorno fadel. Dopo la morte del nonno, il L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

