“L’autismo non si cura, si comprende”: storie di vita oltre la sindrome (Di lunedì 22 marzo 2021) C’è qualcuno che in questa pandemia ha voluto fare un viaggio dentro l’invisibilità delL’autismo: uno scrittore che spesso si cimenta nel raccontare le storie difficili, di esseri umani spinti al limite. Si tratta di Beppe Stoppa che, con il suo nuovo lavoro Io vivo altrove, pubblicato dalla Casa Editrice Laurana, fa emergere a pennellate ampie e multicolori l’universo delL’autismo. Io vivo altrove – con la prefazione di Elio – non è un trattato sulL’autismo, ma un insieme di “storie tese e non” , di vite vissute da persone e famiglie che, strada facendo, hanno trovato varie forme di risposta a una condizione che non solo è complessa, ma anche confinata nell’altrove. Da tutte queste storie emerge un’ansia corale per la prospettiva di vita delle persone autistiche, per ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 marzo 2021) C’è qualcuno che in questa pandemia ha voluto fare un viaggio dentro l’invisibilità del: uno scrittore che spesso si cimenta nel raccontare ledifficili, di esseri umani spinti al limite. Si tratta di Beppe Stoppa che, con il suo nuovo lavoro Io vivo altrove, pubblicato dalla Casa Editrice Laurana, fa emergere a pennellate ampie e multicolori l’universo del. Io vivo altrove – con la prefazione di Elio – non è un trattato sul, ma un insieme di “tese e non” , di vite vissute da persone e famiglie che, strada facendo, hanno trovato varie forme di risposta a una condizione che non solo è complessa, ma anche confinata nell’altrove. Da tutte questeemerge un’ansia corale per la prospettiva didelle persone autistiche, per ...

