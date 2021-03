Ilaria Cucchi contro Sgarbi | “Minacciatemi pure | fiera di essere sua sorella”

(Di lunedì 22 marzo 2021)di Stefano, brutalmente ucciso in carcere da due poliziotti il 22 ottobre 2009, ha postato un lungo sfogo sul suo profilo : “Datemidella pu****na.di infliggermi le botte che prese mio fratello e che lo portarono a morte. Datemi della sciacalla che ha speculato sulla uccisione del proprio fratello per notorietà e denaro. Tutto questo leggo sulla pagina di Vittorioe non solo”.si riferisce ad alcuni commenti che le sono stati rivolti da Vittorio. Il deputato qualche giorno fa aveva condiviso un articolo, nel quale si dava notizia dell’assoluzione delladi Stefano(che aveva definito “sciacallo” ...

Tutto questo leggo sulla pagina di Vittorio Sgarbi e non solo ": lo scrivein un post su Facebook, parlando di alcuni commenti che le sono stati rivolti da Vittorio Sgarbi . Il deputato ...... la sua era critica politica non insulti alla persona È di qualche giorno fa la notizia secondo cui il Gip di Milano ha disposto l'archiviazione nei confronti diche, in una intervista ...Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, brutalmente ucciso in carcere da due poliziotti il 22 ottobre 2009, ha postato un lungo sfogo sul suo profilo : "Datemi pure della pu****na. Minacciatemi pure ...Il post di Vittorio Sgarbi pubblicato su Facebook lo scorso 15 marzo è diventata una fucina di insulti a Ilaria Cucchi da parte dei suoi follower che, evidentemente, non riescono a mandare giù l'idea ...