Il via libera che manda su tutte le furie Conte (Di lunedì 22 marzo 2021) Antonio Conte infuriato dopo il via libera arrivato per i calciatori dell'Inter: la contraddizione che affligge il provvedimento E' guerra aperta tra Inter, Federazioni e ATS. Il nodo del Contendere è il provvedimento arrivato la scorsa settimana che ha bloccato gli allenamenti dei nerazzurri, oltre alla partite tra la squadra di Conte e il Sassuolo. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com tutte le Notizie della Serie A.

capuanogio : Pressioni sull’ATS che domani dovrà dare l’eventuale via libera ai nazionali dopo lo stop di #InterSassuolo: #Inter… - Agenzia_Ansa : La legge Zan contro l'omofobia ha avuto il via libera della Camera il 4 novembre scorso e ora ferma al Senato in at… - Gazzetta_it : #Covid, #Ats dà il via libera ai nazionali. Furia #Inter: solo allenamenti e niente partite - Py_FeS2 : RT @mara_carfagna: La procedura per assumere 2.800 tecnici al #Sud partirà il 25 marzo, dopo il via libera finale della Conferenza Unificat… - YBah96 : RT @Gazzetta_it: #Covid, #Ats dà il via libera ai nazionali. Furia #Inter: solo allenamenti e niente partite -