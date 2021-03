Ibra continua a parlare di scudetto per il Milan dopo il gol da record alla Fiorentina (Di lunedì 22 marzo 2021) “Abbiamo messo in campo il giusto spirito e la giusta mentalità. Abbiamo dimostrato il nostro spirito e la nostra mentalità”. Zlatan Ibrahimovic suona la carica dopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina aperta dal quindicesimo gol stagionale (in 15 presenze) dello svedese. “Mi sto prendendo le mie responsabilità in tutti i modi, dentro e fuori dal campo. I ragazzi hanno reagito bene oggi, bisogna continuare così. Rinnovo? Non c’è fretta”. Per Ibra la lotta scudetto è aperta. “Il mio desiderio era continuare a giocare, tutto l’extra è un bonus per me. Sono onorato di tornare a indossare la maglia della Svezia. Con il ct abbiamo parlato un po’, siamo stati diretti e alla fine… sono stato convocato” afferma Zlatan ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 22 marzo 2021) “Abbiamo messo in campo il giusto spirito e la giusta mentalità. Abbiamo dimostrato il nostro spirito e la nostra mentalità”. Zlatanhimovic suona la caricala vittoria delsullaaperta dal quindicesimo gol stagionale (in 15 presenze) dello svedese. “Mi sto prendendo le mie responsabilità in tutti i modi, dentro e fuori dal campo. I ragazzi hanno reagito bene oggi, bisognare così. Rinnovo? Non c’è fretta”. Perla lottaè aperta. “Il mio desiderio erare a giocare, tutto l’extra è un bonus per me. Sono onorato di tornare a indossare la maglia della Svezia. Con il ct abbiamo parlato un po’, siamo stati diretti efine… sono stato convocato” afferma Zlatan ...

