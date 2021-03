I server di Microsoft Exchange continuano a subire migliaia di attacchi ogni giorno (Di lunedì 22 marzo 2021) ogni giorno il numero di attacchi ai server Microsoft Exchange che sono ancora vulnerabili continua ad essere «significativo», come sottolineano i ricercatori di F-Secure – azienda finlandese di prodotti software antivirus e per la sicurezza dei computer -. Quotidianamente migliaia di software «vengono violati più velocemente di quanto possiamo contare» e il solo modo per evitare queste incursioni è applicare le patch inviate da Microsoft. Patch messe a disposizione ormai da venti giorni, considerato che gli aggiornamenti sono stati rilasciato il 2 marzo scorso, ma che molte aziende non hanno ancora applicato rendendosi, di fatto, vulnerabili. LEGGI ANCHE >>> Tim Business, coinvolta nell’attacco hacker a Microsoft ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 marzo 2021)il numero diaiche sono ancora vulnerabili continua ad essere «significativo», come sottolineano i ricercatori di F-Secure – azienda finlandese di prodotti software antivirus e per la sicurezza dei computer -. Quotidianamentedi software «vengono violati più velocemente di quanto possiamo contare» e il solo modo per evitare queste incursioni è applicare le patch inviate da. Patch messe a disposizione ormai da venti giorni, considerato che gli aggiornamenti sono stati rilasciato il 2 marzo scorso, ma che molte aziende non hanno ancora applicato rendendosi, di fatto, vulnerabili. LEGGI ANCHE >>> Tim Business, coinvolta nell’attacco hacker a...

Advertising

SicurezzaN : - AllanKafka : microsoft teams ovvero del come non saper fare, con i propri strumenti di sviluppo e per il proprio sistema operati… - BlackBridgeSrl : RT @csirt_it: Incidente #Exchange Server: disponibile al download una guida in italiano in cui vengono fornite indicazioni in merito alle m… - _GamesDean_ : RT @csirt_it: Incidente #Exchange Server: disponibile al download una guida in italiano in cui vengono fornite indicazioni in merito alle m… - snowdarkz : RT @csirt_it: Incidente #Exchange Server: disponibile al download una guida in italiano in cui vengono fornite indicazioni in merito alle m… -