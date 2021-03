“Davvero top”. Serena Rossi, la notizia è appena arrivata. E non poteva essere più bella (Di lunedì 22 marzo 2021) Serena Rossi continua a convincere con la sua Canzone segreta. Il programma piace e la conferma arriva anche dai dati degli ascolti. In occasione della prima puntata (venerdì 12 marzo), ha raccolto 4.168.000 telespettatori pari al 19,4% di share. Nonostante qualche critica sui social il pubblico ha mostrato di apprezzare lo sforzo della conduttrice e del suo staff. Nella seconda puntata Canzone segreta ha chiuso con 3.984.000 spettatori e il 17.4% di share. Buone notizie per l’attrice che con la fiction Mina Settembre ha mostrato tutta la sua bravura. E per lei arrivano novità, come rivela il sito TvBlog. Infatti Canzone segreta non si concluderà con la quinta puntata, come previsto in un primo tempo, ma proseguirà ancora per una settimana. Lo spettacolo di varietà in salsa emotainment condotto da Serena Rossi non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)continua a convincere con la sua Canzone segreta. Il programma piace e la conferma arriva anche dai dati degli ascolti. In occasione della prima puntata (venerdì 12 marzo), ha raccolto 4.168.000 telespettatori pari al 19,4% di share. Nonostante qualche critica sui social il pubblico ha mostrato di apprezzare lo sforzo della conduttrice e del suo staff. Nella seconda puntata Canzone segreta ha chiuso con 3.984.000 spettatori e il 17.4% di share. Buone notizie per l’attrice che con la fiction Mina Settembre ha mostrato tutta la sua bravura. E per lei arrivano novità, come rivela il sito TvBlog. Infatti Canzone segreta non si concluderà con la quinta puntata, come previsto in un primo tempo, ma proseguirà ancora per una settimana. Lo spettacolo di varietà in salsa emotainment condotto danon ...

Advertising

Wolf09741442 : @PaolinaPitty Davvero un gran bel lavoro... Top al top... - Giovannaconfal6 : Perché privazioni? Non hai lavoro? I tuoi top sono davvero molto belli secondo me , se li vendi io qualcuno lo comp… - carradio_top : pensavo fosse evidente che l’# fosse ironico, ma leggo che molt* ci sono stati male?? calum è tutto per me, era semp… - esseeffe03 : @BatbelinGianca Che vaccino non è. Quindi davvero il top! - jescejuorn : @antonio_gaito ???? Questo era un tweet preventivo... Peccato davvero la vittoria del Napoli le ha sconquassato la se… -