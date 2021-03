Con l’acqua alla gola: oro blu a rischio (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi 22 marzo si celebra per la seconda volta la Giornata Mondiale dell’acqua nel pieno dell’emergenza pandemica. In un’ottica sistemica, l’unica possibile quando si tratta di certi temi, non è pensabile attribuire una priorità alle emergenze che l’umanità sta vivendo, perché sono tutte iperconnesse. Tutte, riflesso del collasso di modelli iper consumistici e fondati sul sovrasfruttamento di risorse naturali scarse. L’oro blu è a rischio. Parliamo di una delle risorse naturali essenziali per la vita sul Pianeta. Siamo composti di acqua. Abbiamo bisogno di acqua. I nostri campi hanno bisogno di acqua e il cambiamento climatico sta acidificando i mari e compromettendo il ciclo di vita naturale di questo bene prezioso. In questo scenario, continua a essere fondamentale occuparsi anche di emergenza idrica, soprattutto in un Paese ad alto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi 22 marzo si celebra per la seconda volta la Giornata Mondiale delnel pieno dell’emergenza pandemica. In un’ottica sistemica, l’unica possibile quando si tratta di certi temi, non è pensabile attribuire una priorità alle emergenze che l’umanità sta vivendo, perché sono tutte iperconnesse. Tutte, riflesso del collasso di modelli iper consumistici e fondati sul sovrasfruttamento di risorse naturali scarse. L’oro blu è a. Parliamo di una delle risorse naturali essenziali per la vita sul Pianeta. Siamo composti di acqua. Abbiamo bisogno di acqua. I nostri campi hanno bisogno di acqua e il cambiamento climatico sta acidificando i mari e compromettendo il ciclo di vita naturale di questo bene prezioso. In questo scenario, continua a essere fondamentale occuparsi anche di emergenza idrica, soprattutto in un Paese ad alto ...

