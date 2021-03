Caos vaccini, le due ipotesi. Inside Sullo sfondo la guerra interna (Di lunedì 22 marzo 2021) Regione Lombardia: dopo la figuraccia di Cremona, Letizia Moratti affronta oggi in Giunta il tema Aria. Due le ipotesi sul tavolo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 22 marzo 2021) Regione Lombardia: dopo la figuraccia di Cremona, Letizia Moratti affronta oggi in Giunta il tema Aria. Due lesul tavolo Segui su affaritaliani.it

Advertising

HuffPostItalia : Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia - andreapurgatori : EFFICIENZA, ECCELLENZA . Vaccini #Lombardia, caos prenotazioni a Como e Cremona: chiamate d’urgenza per riempire le… - fattoquotidiano : Vaccini Lombardia, Moratti accusa la società Aria e chiede “cambio drastico”. Ma dopo tre giorni di caos, la Region… - erpedrini : RT @Libero_official: Caos #vaccini, parla il sottosegretario #Sileri: 'Dirigenti sanitari asserviti alla politica e con curriculum buoni pe… - giuvaggio : RT @Peppe24245235: Non partono gli sms, #vaccini nel caos. Altro flop in #Lombardia Ma #fontana e la #moratti stanno ancora lì? #commissa… -