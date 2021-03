ALD - Più elettriche con il car sharing aziendale

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il car, sempre più diffuso nelle grandi città e rivolto principalmente ai privati, si sta diffondendo anche nelle aziende, e potrebbe diventare decisivo, proprio in ambito corporate, per la diffusione delle auto. La vede così Ald automotive Italia, che sta esplorando una nuova frontiera: quella, appunto, del corporate carelettrico. L'azienda, tra i leader mondiali nel settore del noleggio a lungo termine, punta a offrire un servizio completo, anche grazie alla partnership con Enel X, per esempio, che permette di installare le colonnine di ricarica direttamente in azienda e di mettere in campo - attraverso ALD Consultancy - un servizio di assistenza ad hoc per la gestione del servizio. L'obiettivo, e la chiave del successo di queste iniziative, è semplificare al massimo la condivisione dei mezzi del parco ...