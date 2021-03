Alcol | un bicchiere al giorno e non di più

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 22 marzo 2021) Gli esperti consigliano di limitare il consumo diad unale non di più. L’è dannosissimo per il nostro corpo, mentre per vino e birra la tolleranza è maggiore. L’inteso come superico non può essere consumato in dosi superiori al. Il dott. Timothy Naimi ricercatore presso l’Università