Ultrapop Festival 2021 al via con Samantha Cristoforetti | stasera

(Di domenica 21 marzo 2021) La seconda edizione diprende il viacon Giorgio Pow3r Calandrelli, Ludovica Di Martino e la super ospite: ecco dove e quando vedere le dirette.prende ufficialmente il via oggi sui vostri schermi, con una diretta d'inaugurazione in compagnia di Giorgio "Pow3r" Calandrelli e Ludovica Di Martino e con la prima super ospite di questa seconda edizione del nostrodigitale:! Contorna l'evento 100% digitale targato Netaddiction, organizzato e promosso da Multiplayer.it, Movieplayer.it e Leganerd.com e dedicato alla cultura pop con ...

La seconda edizione di Ultrapop Festival prende il via stasera con Giorgio Pow3r Calandrelli, Ludovica Di Martino e la super ospite Samantha Cristoforetti: ecco dove e quando vedere le dirette. L'inaugurazione dell'UltraPop Festival 2021, l'evento digitale che vede protagonisti film, serie TV, videogiochi, fumetti e tecnologia.