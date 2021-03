Trofeo Binda 2021 oggi: orario, tv, programma, streaming, percorso, favorite (Di domenica 21 marzo 2021) Si correrà oggi, 21 marzo, l’edizione 2021 del Trofeo Binda. Dopo la cancellazione dello scorso anno, per le problematiche legate al Covid, l’UCI Women’s Road World Tour ha rimesso al suo posto in calendario la corsa. Un percorso molto duro lungo 141,8 km da Cocquio Trevisago sino a Cittiglio, con un circuito finale decisamente insidioso e aperto a tutti gli epiloghi possibili. Per quanto concerne il novero delle favorite spicca il nome dell’inglese Elizabeth Armistead, cercherà il terzo successo al Trofeo Binda. Stesso obiettivo che cercherà di raggiungere la neerlandese Marianne Vos. A completare il terzetto delle super favorite l’altra olandese Anna van der Breggen. Il 46esimo Trofeo Alfredo Binda – ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Si correrà, 21 marzo, l’edizionedel. Dopo la cancellazione dello scorso anno, per le problematiche legate al Covid, l’UCI Women’s Road World Tour ha rimesso al suo posto in calendario la corsa. Unmolto duro lungo 141,8 km da Cocquio Trevisago sino a Cittiglio, con un circuito finale decisamente insidioso e aperto a tutti gli epiloghi possibili. Per quanto concerne il novero dellespicca il nome dell’inglese Elizabeth Armistead, cercherà il terzo successo al. Stesso obiettivo che cercherà di raggiungere la neerlandese Marianne Vos. A completare il terzetto delle superl’altra olandese Anna van der Breggen. Il 46esimoAlfredo– ...

Advertising

TrofeoBinda : RT @ROAD18_media: | Trofeo Binda : nos favorites | Le Trofeo Binda demain : M. Vos, K. Niewiadoma, E. Longo Borghini, E. Deignan, E. Balsam… - TrofeoBinda : RT @cyclingfever: FINAL Official Start List/Elenco Partenti Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio 2021 (1.WWT) ???? @TrofeoBinda #UCIWWT… - TrofeoBinda : RT @JHseventythree: Final Startlist Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio 2021 (1.WWT) Italy / 21 March: - TrofeoBinda : RT @valcar_ts: LINE UP Valcar - Travel & Service x Trofeo A.Binda ???? ???? @Elisa_balsamo ???? Eleonora Gasparrini ???? @VittoriaGuazzi1 ????… - FSansottera : RT @valcar_ts: LINE UP Valcar - Travel & Service x Trofeo A.Binda ???? ???? @Elisa_balsamo ???? Eleonora Gasparrini ???? @VittoriaGuazzi1 ????… -

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo Binda Trofeo Binda di Cittiglio: battaglia tra campionesse sulle strade della Valcuvia Magari resta un momento in disparte, come è accaduto nel 2020, ma poi torna più forte di prima come dimostra l'allestimento del Trofeo Binda 2021 , una delle sole due gare italiane inserite nel World ...

Il VO2 Team Pink è pronto per l'appuntamento internazionale di Cittiglio Domenica cinque "panterine" al via del Piccolo Trofeo Binda - Valli del Verbano, prima prova della Coppa delle Nazioni UCI 2021 Un appuntamento internazionale di alto livello, il primo evento di grido della stagione da affrontare e onorare al ...

Ciclismo Trofeo Binda di Cittiglio: battaglia tra campionesse sulle strade della Valcuvia varesenews.it Trofeo Binda 2021 oggi: orario, tv, programma, streaming, percorso, favorite Si correrà oggi, 21 marzo, l'edizione 2021 del Trofeo Binda. Dopo la cancellazione dello scorso anno, per le problematiche legate al Covid, l'UCI Women’s Road World Tour ha rimesso al suo posto in cal ...

Domani torniamo capitale del ciclismo mondiale femminile grazie al Trofeo Binda Sono 126 le atlete al via, la gara verrà trasmessa in diretta su Raisport ed Eurosport 2 dalle 14.30: tra le atlete più attese c’è l’olandese Marianne Vos che a Cittiglio ha vinto già quattro volte, t ...

Magari resta un momento in disparte, come è accaduto nel 2020, ma poi torna più forte di prima come dimostra l'allestimento del2021 , una delle sole due gare italiane inserite nel World ...Domenica cinque "panterine" al via del Piccolo- Valli del Verbano, prima prova della Coppa delle Nazioni UCI 2021 Un appuntamento internazionale di alto livello, il primo evento di grido della stagione da affrontare e onorare al ...Si correrà oggi, 21 marzo, l'edizione 2021 del Trofeo Binda. Dopo la cancellazione dello scorso anno, per le problematiche legate al Covid, l'UCI Women’s Road World Tour ha rimesso al suo posto in cal ...Sono 126 le atlete al via, la gara verrà trasmessa in diretta su Raisport ed Eurosport 2 dalle 14.30: tra le atlete più attese c’è l’olandese Marianne Vos che a Cittiglio ha vinto già quattro volte, t ...