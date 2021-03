Ozpetek | quell’incidente che lo turbò profondamente | tutto distrutto

Leggi su inews24

(Di domenica 21 marzo 2021) Il noto regista turco tempo fa ha vissuto un turbamento interiore causato da un incidente. Oggi è il giorno dell’appuntamento settimanale con Mara Venier a Domenica In. Nella puntata di oggi, domenica 21 marzo, ci saranno come sempre tanti volti noti del mondo dello spettacolo e non. E tra questi in studio ci sarà il L'articolo proviene da Inews.it.