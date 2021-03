iMac 2021 sembra imminente | Apple elimina due configurazioni

Leggi su helpmetech

(Di domenica 21 marzo 2021) L’potrebbe arrivare prima di quanto si pensi. Quandointerrompe i prodotti, è un segno di una delle due cose: o il prodotto non è più popolare e si dirige verso la fine del ciclo, o l’azienda riconosce che è c’è bisogno di un aggiornamento e smette di costruire scorte in preparazione per la prossima versione. Per l’che l’opzione numero due sia la più probabile, e MacRumors ha notato cheha ridotto il numero didisponibili sulla versione da 21,5 pollici. LeSSD da 512GB e 1TB dell’hardware non sono più disponibili, lasciando agli acquirenti la scelta meno attraente di un SSD da 256GB o l’ibrido SSD/HDD Fusion Drive da 1TB. L’da 21,5 pollici sta diventando un po’ ...