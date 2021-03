Il video di Morandi dall’ospedale dopo l’incidente | “Sono un ragazzo fortunato”

(Di domenica 21 marzo 2021) Ildi: “un” “21 marzo. È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale”. Con unpostato sui suoi canali social, Giannisi è mostrato per la prima volta al pubblico, con le sue mani e gambe fasciate, camminando lungo il corridoio dell’ospedale dove è ricoveratoessersi ustionato a casa sua bruciando delle sterpaglie. Nel, con in sottofondo la canzone di Jovanotti “un”, il cantante di Monghidoro ha ribadito: “Sì,stato veramente”. “ricoverato al Centro Grandi Ustionati ...

