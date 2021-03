Diritti: al via il progetto ‘One Race’ di Mete Onlus (Di domenica 21 marzo 2021) Mete Onlus aderisce alla XVII Settimana d’Azione contro il Razzismo – Keep Racism Out, attraverso il progetto “One Race” realizzato con il contributo dell’Unar. Partner: Ciss Ong (presieduto da Sergio Cipolla) ed Apriti Cuore (presieduta da Maria Bisesi, l’Avvocato è Francesco Campagna), condivisione progettuale con Talent Up di Barbara Galli. Mete Onlus è tra le Associazioni e gli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento di cui all’art. 6 del D.Lgs 215/2003, presso l’Unar – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. La Settimana inizia oggi, e sarà un appuntamento quotidiano sino al 27 marzo, alle ore 18, dalla pagina FB e dal Canale Youtube di Mete Onlus. ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021)aderisce alla XVII Settimana d’Azione contro il Razzismo – Keep Racism Out, attraverso il“One Race” realizzato con il contributo dell’Unar. Partner: Ciss Ong (presieduto da Sergio Cipolla) ed Apriti Cuore (presieduta da Maria Bisesi, l’Avvocato è Francesco Campagna), condivisione progettuale con Talent Up di Barbara Galli.è tra le Associazioni e gli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento di cui all’art. 6 del D.Lgs 215/2003, presso l’Unar – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità. La Settimana inizia oggi, e sarà un appuntamento quotidiano sino al 27 marzo, alle ore 18, dalla pagina FB e dal Canale Youtube di. ...

