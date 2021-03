Amici 20, una battuta di Pio e Amedeo mette in imbarazzo Stefano De Martino (Di domenica 21 marzo 2021) Ieri sera, nel corso della prima puntata di Amici 20 – che è partita con ascolti da record – tra gli ospiti ci sono stati anche Pio e Amedeo, che come al solito hanno punzecchiato parecchi protagonisti del talent con molte batture al vetriolo, tra cui anche Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, con cui ha avuto il piccolo Santiago e che adesso è incinta di una bimba dal suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. I due comici rivolgendosi al ballerino, hanno ironizzato: Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago. L’imbarazzo a quel punto è stato palpabile e Stefano si è lasciato sfuggire un sorrisetto seguito da: “No, non è mio.” A seguire i due comici hanno ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 marzo 2021) Ieri sera, nel corso della prima puntata di20 – che è partita con ascolti da record – tra gli ospiti ci sono stati anche Pio e, che come al solito hanno punzecchiato parecchi protagonisti del talent con molte batture al vetriolo, tra cui ancheDe, ex marito di Belen Rodriguez, con cui ha avuto il piccolo Santiago e che adesso è incinta di una bimba dal suo nuovo compagno Antonino Spinalbese. I due comici rivolgendosi al ballerino, hanno ironizzato: Facciamo un applauso aDe. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Finalmente un fratellino per Santiago. L’a quel punto è stato palpabile esi è lasciato sfuggire un sorrisetto seguito da: “No, non è mio.” A seguire i due comici hanno ...

