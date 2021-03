A difesa dell’inchiesta di PresaDiretta sul processo ‘Rinascita Scott’ (Di domenica 21 marzo 2021) Sono abbastanza sconcertanti i toni veementi che, in una nota del 17 marzo, l’Unione Camere Penali Italiane usa nei confronti della puntata di PresaDiretta andata in onda sulla Rai sul processo “Rinascita Scott”. Un vero j’accuse che vale la pena esaminare punto per punto. “ sdegno dei penalisti italiani per questa pagina di desolante inciviltà”: se nel Paese c’è qualcosa di davvero civile è, invece, proprio il poter parlare di un processo nei confronti della mafia più potente del mondo che invade di cocaina i cinque continenti e che con i miliardi di dollari ricavati acquista alberghi, banche, ristoranti ovunque. Lo “sdegno” andrebbe provato per ben altre cose. “È semplicemente inaudito che proprio dagli schermi del servizio pubblico della informazione milioni di cittadini abbiano dovuto assistere alla unilaterale ed arbitraria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Sono abbastanza sconcertanti i toni veementi che, in una nota del 17 marzo, l’Unione Camere Penali Italiane usa nei confronti della puntata diandata in onda sulla Rai sul“Rinascita Scott”. Un vero j’accuse che vale la pena esaminare punto per punto. “ sdegno dei penalisti italiani per questa pagina di desolante inciviltà”: se nel Paese c’è qualcosa di davvero civile è, invece, proprio il poter parlare di unnei confronti della mafia più potente del mondo che invade di cocaina i cinque continenti e che con i miliardi di dollari ricavati acquista alberghi, banche, ristoranti ovunque. Lo “sdegno” andrebbe provato per ben altre cose. “È semplicemente inaudito che proprio dagli schermi del servizio pubblico della informazione milioni di cittadini abbiano dovuto assistere alla unilaterale ed arbitraria ...

