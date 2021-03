Valladolid-Siviglia | incredibile pareggio al 94? con il gol del portiere Bono VIDEO

(Di sabato 20 marzo 2021) Succede l’in. All’ultimo istante della sfida del Zorrilla ilperviene alcontro ilgrazie al gol del…. Ebbene sì, la storia si ripete e dopo Brignoli e altri casi del genere, tocca stavolta all’estremo difensore degli andalusi,, firmare con il più clamoroso dei gol in proiezione offensiva ilospite. In alto e di seguito ildel gol del. SportFace.

...05 This Is DAZN ore 16:10 Linea Diletta con Boateng ore 16:45 Ligue 1: Nizza - Marsiglia (diretta) ore 19:00 Liga: Betis - Levante (replica) ore 20:55 Liga:(diretta) ore 23:05 ...Alle 21 ilè di scena in casa delIn campo lo Spezia nel sabato di calcio in tv. La squadra di Italiano affronta al Picco il Cagliari davanti alle telecamere di Sky Sport Serie A, alle 18 con la telecronaca di Dario Massara affiancato ...All’Osasuna, invece, servirebbe proprio una vittoria per salvarsi quasi definitivamente. Real Valladolid – Siviglia (ore 21) Il Siviglia può ancora ambire al terzo posto, al massimo al secondo, ma ...