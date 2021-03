Vaccini, lo Spallanzani pronto a testare Sputnik (Di sabato 20 marzo 2021) L’Italia è pronta a testare il vaccino Sputnik in arrivo dalla Russia. A renderlo noto è stato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium, dove sono ripartite le vaccinazioni con AstraZeneca. «Tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l’istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti». E ha aggiunto: «Questa è un’altra buona notizia che ci permette di fare un salto in avanti rispetto alla necessità di approvvigionamento dei vaccini». Leggi su vanityfair (Di sabato 20 marzo 2021) L’Italia è pronta a testare il vaccino Sputnik in arrivo dalla Russia. A renderlo noto è stato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante una visita all’hub vaccinale dell’Auditorium, dove sono ripartite le vaccinazioni con AstraZeneca. «Tra qualche giorno verrà stipulato un primo accordo con l’istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa ovviamente dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio sulle varianti». E ha aggiunto: «Questa è un’altra buona notizia che ci permette di fare un salto in avanti rispetto alla necessità di approvvigionamento dei vaccini».

