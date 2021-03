Pastiera napoletana | la ricetta infallibile e i trucchi dello chef Cristoforo Trapani

Leggi su vanityfair

(Di sabato 20 marzo 2021) Chi nasce in Campania, Napoli se la porta nel cuore tutta la vita, anche una volta lontano da casa. E se una ricetta come quella della pastiera può far compiere un viaggio di ritorno verso casa, è inevitabile che diventi un dolce carico di significati affettivi. I profumi di una pastiera fatta in casa, quel piglio inconfondibile della scorza di limone grattugiata, il morso del grano cotto mescolato alla morbidezza della ricotta sono cose che rievocano immediatamente la nostalgia del mare, del calore della gente, delle ricette di casa. Ne sa qualcosa il giovane chef Cristoforo Trapani (classe 1988), nato e cresciuto a Piano di Sorrento e oggi alla guida del ristorante La Magnolia dell’Hotel Byron a Forte dei Marmi. Qui ha portato una stella Michelin, ma soprattutto un’idea di cucina che affonda saldamente le radici nella sua terra natale. Una proposta fortemente identitaria, fatta di piatti diventati iconici, come i suoi rigatoni al pomodoro con cremosa di bufala e basilico, che tempo fa erano stati anche protagonisti di una puntata di Masterchef Italia.