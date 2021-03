Open Arms: rinvio a giudizio per Salvini chiesto dal procuratore di Palermo (Di sabato 20 marzo 2021) A differenza della Procura di Catania, che per il caso Gregoretti chiede il non luogo a procedere, i magistrati di Palermo chiedono per il leader della Lega il processo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 marzo 2021) A differenza della Procura di Catania, che per il caso Gregoretti chiede il non luogo a procedere, i magistrati dichiedono per il leader della Lega il processo L'articolo proviene da Firenze Post.

