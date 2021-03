Daydreamer, anticipazioni 22-27 marzo: Can e Sanem diventano soci (Di sabato 20 marzo 2021) Nei prossimi episodi di Daydreamer, Can e Sanem saranno sempre più vicini. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 22 al 27 marzo, rivelano che i due, dopo essersi riconciliati, diventeranno soci. Nel frattempo, Bulut si presenterà al commissariato in qualità di avvocato e riuscirà a far scarcerare Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz mentre Sanem sarà distrutta perché rischia di perdere il marchio delle creme a causa di Cemal. Intanto, Deren diventerà Cleopatra per un giorno ed Emre troverà finalmente un lavoro. Infine, Can ruba l'anello a Sanem. Daydreamer, trame 22-27 marzo: Sanem scopre cosa è accaduto ed è distrutta Le trame Daydreamer inerenti le puntate in onda dal 22 al 27 ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 20 marzo 2021) Nei prossimi episodi di, Can esaranno sempre più vicini. Lerelative alle puntate in onda dal 22 al 27, rivelano che i due, dopo essersi riconciliati, diventeranno. Nel frattempo, Bulut si presenterà al commissariato in qualità di avvocato e riuscirà a far scarcerare Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz mentresarà distrutta perché rischia di perdere il marchio delle creme a causa di Cemal. Intanto, Deren diventerà Cleopatra per un giorno ed Emre troverà finalmente un lavoro. Infine, Can ruba l'anello a, trame 22-27scopre cosa è accaduto ed è distrutta Le trameinerenti le puntate in onda dal 22 al 27 ...

Advertising

tuttopuntotv : Daydreamer, anticipazioni 22-27 marzo: Can entra in società con Sanem #daydreamer #anticipazioni - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 24 marzo 2021 aggressione in casa di Sanem - #Daydreamer #anticipazioni #marzo - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 25 marzo 2021 i dubbi di Sanem su Yigit - #Daydreamer #anticipazioni #marzo - infoitcultura : “Daydreamer”, le anticipazioni: Can deve usare la forza - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: CAN cerca di riavvicinarsi a SANEM ma… -