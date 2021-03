Chi è Elio Germano: carriera, vita privata e curiosità sul noto attore (Di sabato 20 marzo 2021) Elio Germano è nato a Roma il 25 settembre 1980: ha un’età di 40 anni. L’attore romano ha iniziato molto presto la sua carriera cinematografica con il film “Ci hai rotto papà”, dove a soli 13 anni è stato scelto come protagonista. L’attore è tornato poi nelle sale con “Il cielo in una stanza” di Vanzina e “Concorrenza sleale” di Ettore Scola. La sua carriera è legata alla figura di Paolo Virzì, con il quale ha recitato in vari film: N (Io e Napoleone) e Tutta la vita davanti. Elio Germano è stato protagonista anche in televisione con le miniserie Padre Pio, Paolo Borsellino, ma soprattutto In arte Nino, dedicata a Nino Manfredi. Sicuramente uno dei suoi più grandi successi è Il giovane favoloso di Mario Martone, pellicola che racconta ... Leggi su urbanpost (Di sabato 20 marzo 2021)è nato a Roma il 25 settembre 1980: ha un’età di 40 anni. L’romano ha iniziato molto presto la suacinematografica con il film “Ci hai rotto papà”, dove a soli 13 anni è stato scelto come protagonista. L’è tornato poi nelle sale con “Il cielo in una stanza” di Vanzina e “Concorrenza sleale” di Ettore Scola. La suaè legata alla figura di Paolo Virzì, con il quale ha recitato in vari film: N (Io e Napoleone) e Tutta ladavanti.è stato protagonista anche in televisione con le miniserie Padre Pio, Paolo Borsellino, ma soprattutto In arte Nino, dedicata a Nino Manfredi. Sicuramente uno dei suoi più grandi successi è Il giovane favoloso di Mario Martone, pellicola che racconta ...

