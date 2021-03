Ultime Notizie Roma del 19-03-2021 ore 10:10 (Di venerdì 19 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio che sicuro ed efficace draghi riprendono le somministrazioni in Italia i benefici del vaccino di astrazeneca superano di gran lunga i suoi rischi ha detto emer Koch direttore esecutivo del Eva ora ogni paese può prendere una decisione informata il bugiardino verrà aggiornata la situazione attuale difficile na per Ursula von der leyen presidente della commissione europea l’obiettivo Di minimizzare presto il 70% della popolazione europea entro L’estate è possibile raggiungibile siamo ancora in una situazione molto preoccupante tra varianti e terzo andata posso capire quanto soffrono i nostri cittadini e quanto sia difficile e frustrante la situazione ma io dico che giudicheremo la crisi quando la avremo superata Sono profondamente convinta che capiremo tutti che l’approccio giusto era di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021)dailynews radiogiornale giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio che sicuro ed efficace draghi riprendono le somministrazioni in Italia i benefici del vaccino di astrazeneca superano di gran lunga i suoi rischi ha detto emer Koch direttore esecutivo del Eva ora ogni paese può prendere una decisione informata il bugiardino verrà aggiornata la situazione attuale difficile na per Ursula von der leyen presidente della commissione europea l’obiettivo Di minimizzare presto il 70% della popolazione europea entro L’estate è possibile raggiungibile siamo ancora in una situazione molto preoccupante tra varianti e terzo andata posso capire quanto soffrono i nostri cittadini e quanto sia difficile e frustrante la situazione ma io dico che giudicheremo la crisi quando la avremo superata Sono profondamente convinta che capiremo tutti che l’approccio giusto era di ...

Advertising

Corriere : Palù: «Il virus va trattato prima, possibilmente a casa e con i farmaci di cui disponiamo» - fanpage : In prima linea per combattere il Covid19: i nostri medici sono candidati al Premio #Nobel per la Pace - fanpage : Dopo le vaccinazioni la mortalità tra i medici si è ridotta del 70 % - Jac875 : RT @Corriere: Palù: «Il virus va trattato prima, possibilmente a casa e con i farmaci di cui disponiamo» - swasser89 : Oggi è la #festadelpapa e, per l'occasione, ci sono ottime notizie proprio per chi lo diventerà in questo 2021. L'… -