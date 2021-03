**Tlc: Giorgetti, 'se progetto societario rete unica va in porto rapidamente accettabile altrimenti problema'** (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Se il progetto societario rete unica che ha avuto dei ritardi va in porto rapidamente e offre risposte efficienti a queste esigenze è sicuramente accettabile invece se è qualcosa che ostacola o impedisce il raggiungimento del nostro obiettivo diventa un problema. E' un mezzo per arrivare all'obiettivo. Non c'è un'opzione negativa o positiva a priori. Semplicemente ci stiamo chiedendo come rispondere nel modo miglior possibile, più efficiente possibile e più rapido possibile" al problema attuale. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine dell'incontro al Mise con il ministro francese dell'economica, Bruno Le Maire. Il progetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Se ilche ha avuto dei ritardi va ine offre risposte efficienti a queste esigenze è sicuramenteinvece se è qualcosa che ostacola o impedisce il raggiungimento del nostro obiettivo diventa un. E' un mezzo per arrivare all'obiettivo. Non c'è un'opzione negativa o positiva a priori. Semplicemente ci stiamo chiedendo come rispondere nel modo miglior possibile, più efficiente possibile e più rapido possibile" alattuale. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico Giancarloal termine dell'incontro al Mise con il ministro francese dell'economica, Bruno Le Maire. Il...

Advertising

TV7Benevento : **Tlc: Giorgetti, 'se progetto societario rete unica va in porto rapidamente accettabile altrimenti problema'**... - infoiteconomia : «Rete unica in mani pubbliche» Giorgetti fissa i paletti sulle tlc - mauriziosantin : RT @ItaliaViva: Tlc: @raffaellapaita , 'bene Giorgetti, subito punto su rete unica' - ItaliaViva : Tlc: @raffaellapaita , 'bene Giorgetti, subito punto su rete unica' - rafbarberio : RT @rafbarberio: RETE UNICA L’intervento di Giorgetti in IX Commissione TLC rilancia la rete unica? Ma perché questi tempi compulsivi? Perc… -