Settimana Coppi & Bartali 2021 | programma | orari | tv | streaming

(Di venerdì 19 marzo 2021) Scatterà martedì 23 marzo, per concludersi sabato 27, l’edizionedellaInternazionale, la storica corsa a tappe organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia di patron Adriano Amici, che anche quest’anno propone un percorso particolarmente interessante e spettacolare. Si tratta di cinque tappe da Gatteo a Forlì, di cui la prima divisa a sua volta in due semitappe. E tra l’altro quest’anno, la gara a tappe romagnola, vinta nel 2020 da Jhonatan Narvaez, proporrà nella sua quarta tappa le inedite partenza ed arrivo nella Repubblica di San Marino. La 36esima edizione dellaInternazionaleverrà trasmessa ogni giorno in differita televisiva su Rai Sport. Inoltre potrete seguire la rassegna romagnola in ...

il Resto del Carlino

il Resto del Carlino

Scatterà martedì 23 marzo, per concludersi sabato 27, l'edizione 2021 della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, gara ciclistica per professionisti organizzata dal Gruppo Sportivo di patron Adriano Amici, che anche quest'anno propone un percorso particolarmente ... Per il 26enne belga della Bingoal, già vincitore due anni fa di una tappa alla Settimana Coppi e Bartali, secondo successo in carriera. Gaudin cronometrato a 3, al terzo posto a 5 ha chiuso Luca ... Da martedì 23 marzo a sabato 27 assisteremo all'edizione 2021 della Settimana Internazionale Coppi & Bartali. Cinque giorni di gare, sei tappe di cui la prima divisa in due semi frazioni con una crono ...