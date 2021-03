Israele: i cittadini arabo israeliani ad un bivio (Di venerdì 19 marzo 2021) I cittadini arabo israeliani costituiscono il 20% della popolazione di Israele. Nelle ultime elezioni hanno conquistato 15 seggi, un segno che il loro peso politico sta crescendo. Tuttavia persistono divari economici significativi tra arabi israeliani ed ebrei. Inoltre le comunità arabe israeliane sono state le più colpite durante la pandemia di coronavirus. In che modo Leggi su periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Icostituiscono il 20% della popolazione di. Nelle ultime elezioni hanno conquistato 15 seggi, un segno che il loro peso politico sta crescendo. Tuttavia persistono divari economici significativi tra arabied ebrei. Inoltre le comunità arabe israeliane sono state le più colpite durante la pandemia di coronavirus. In che modo

Advertising

robydigi : Oltre ai suoi abitanti, nei soli valichi con i territori amministrati con #ANP, #Israele ha fin qui vaccinato 110.0… - O_Rigoli : @giu33liana @SiamolaGente C’è una differenza abissale tra uccisioni di “nemici” dello stato e uccisioni dei propri… - FabioSeg61 : RT @ebreieisraele: Con #Netanyahu in #israele dà buoni risultati la sperimentazione del farmaco #EXOCD24 su pazienti gravi volontari (non r… - borrillo62 : RT @paginebraiche: Il monito di #Rivlin: “Ebrei o arabi, in Israele i cittadini sono tutti uguali”. - SerenaBellavita : RT @paginebraiche: Il monito di #Rivlin: “Ebrei o arabi, in Israele i cittadini sono tutti uguali”. -