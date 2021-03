Il Porto sfotte la Juve su Twitter | “Noi aspettiamo il sorteggio | voi?”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Peggio di non essere tra le palline delChampions dei quarti di finale c’è solo essere presi per i fondelli da chi ti ha buttato fuori. Illa, pubblicamente, su. Nós já estamos à espera do sorteio da #UCL. E vocês? #FC#UCLdraw pic..com/1ZkwOsykEB — FC(@FC) March 19, 2021 Commenta per primo Laè l’unica testa di serie che non è riuscita a passare gli ottavi finale, eliminata per il secondo anno consecutivo. Al suo posto, ilche prima di pescare il Chelsea ha scritto: “Stiamo aspettando il, e?” L'articolo ilNapolista.

