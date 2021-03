Ida Platano colpo di scena | addio Riccardo | occhi su Luca e Gerò del trono over

(Di venerdì 19 marzo 2021) Idaè stata una delle protagoniste deldi Uomini e Donne più amate. La 36enne bresciana ha vissuto una intensa storia d’amore con il cavaliereGuarnieri, un rapporto che tra alti e bassi, abbandoni e ritorni, è durato quasi 5 anni. I due hanno tentato di costruire un legame solido e duraturo, ma il lieto fine per loro non è arrivato. Ida e, unannunciato A seguito di varie peripezie e vicissitudini, l’operaio pugliese e la parrucchiera, hanno deciso di vivere il loro amore lontano dagli studi Mediaset, ma dopo qualche mese di convivenza sono ritornati proprio li dove tutto era iniziato per mettere definitivamente un punto ad una storia che ha sempre fatto fatica a decollare. Incomprensioni caratteriali, litigi, gelosie e ...

Advertising

MondoTV241 : UeD, Ida Platano: 'Non ho guardato la scelta di Riccardo e Roberta'. Ecco perché... #ued #idaplatano… - IsaeChia : #UominieDonne, #IdaPlatano rivela chi sono i due cavalieri del #Tronoover che hanno suscitato il suo interesse - GossipItalia3 : Uomini e Donne, Ida Platano: cosa pensa di Roberta? La strana risposta #gossipitalianews - pensieronews : Uomini e donne: Ida Platano contro Roberta. - uominiedonne : INTERVISTA ESCLUSIVA a Ida Platano, le prime parole di Giancarlo e Alessandra dopo l'uscita, la replica di Nicola V… -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

Sulla coppia resta il peso dell'ombra di. La dama è stata intervistata in esclusiva dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne,ha preferito parlare di un suo possibile ritorno nel ..., l'ex noto volto del trono over di Uomini e Donne , ha rotto il silenzio e ha parlato del momento che sta vivendo e della neo - coppia formata nel dating show, tra il suo ex fidanzato ...Tra le dame di Uomini e donne rimaste nel cuore degli spettatori vi è sicuramente Ida Platano, protagonista per anni con la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarnieri. Dopo essersi detti add ...L’ex dama del Trono Over ha detto la sua sulla scelta del suo ex Riccardo Guarnieri e lancia una frecciatina a Roberta Di Padua.