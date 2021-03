Covid, strage nelle Rsa: al Trivulzio un anziano su 3 morì per Covid (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano - Tra gennaio e aprile 2020, il 33% delle morti al Pio Albergo Trivulzio di Milano , che sono state oltre 300 , sarebbe attribuibile con alta probabilità al Covid e nello stesso periodo si è ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 19 marzo 2021) Milano - Tra gennaio e aprile 2020, il 33% delle morti al Pio Albergodi Milano , che sono state oltre 300 , sarebbe attribuibile con alta probabilità ale nello stesso periodo si è ...

Advertising

robymark1 : RT @AntonioSocci1: Se, come tutti dicono, i vaccini ci fanno uscire dal tunnel e da questa strage continua del Covid, allora dobbiamo tutti… - IvoAyrton : RT @AntonioSocci1: Se, come tutti dicono, i vaccini ci fanno uscire dal tunnel e da questa strage continua del Covid, allora dobbiamo tutti… - fdragoni : RT @AntonioSocci1: Se, come tutti dicono, i vaccini ci fanno uscire dal tunnel e da questa strage continua del Covid, allora dobbiamo tutti… - CORDESCOM : RT @AntonioSocci1: Se, come tutti dicono, i vaccini ci fanno uscire dal tunnel e da questa strage continua del Covid, allora dobbiamo tutti… - MarioCostanzo16 : RT @AntonioSocci1: Se, come tutti dicono, i vaccini ci fanno uscire dal tunnel e da questa strage continua del Covid, allora dobbiamo tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid strage Covid, strage nelle Rsa: al Trivulzio un anziano su 3 morì per Covid Milano - Tra gennaio e aprile 2020, il 33% delle morti al Pio Albergo Trivulzio di Milano , che sono state oltre 300 , sarebbe attribuibile con alta probabilità al Covid e nello stesso periodo si è registrato un tasso di mortalità del 40% più alto rispetto a periodi "normali". Anche questo dato sarebbe sempre riconducibile al coronavirus. Sono alcuni degli ...

Caltanissetta: morto il magistrato Alfio Catalano, contagiato dal Covid morto all'età di 93 anni, dopo essere stato contagiato dal Covid, il dott. Alfio Catalano magistrato in pensione e nisseno d'adozione. Figura storica degli ...di cui si è occupato quello per la strage ...

Covid, strage nelle Rsa: al Trivulzio un anziano su 3 morì per Covid IL GIORNO Covid, strage nelle Rsa: al Trivulzio un anziano su 3 morì per Covid L'indagine della Procura per epidemia colposa. I risultati della consulenza: oltre 300 i decessi tra gennaio e aprile 2020 ...

Puglia: “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” La Puglia celebra la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” promossa da Libera e Avviso Pubblico Dal 1996, il 21 marzo di ogni anno, primo giorno di pri ...

Milano - Tra gennaio e aprile 2020, il 33% delle morti al Pio Albergo Trivulzio di Milano , che sono state oltre 300 , sarebbe attribuibile con alta probabilità ale nello stesso periodo si è registrato un tasso di mortalità del 40% più alto rispetto a periodi "normali". Anche questo dato sarebbe sempre riconducibile al coronavirus. Sono alcuni degli ...morto all'età di 93 anni, dopo essere stato contagiato dal, il dott. Alfio Catalano magistrato in pensione e nisseno d'adozione. Figura storica degli ...di cui si è occupato quello per la...L'indagine della Procura per epidemia colposa. I risultati della consulenza: oltre 300 i decessi tra gennaio e aprile 2020 ...La Puglia celebra la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” promossa da Libera e Avviso Pubblico Dal 1996, il 21 marzo di ogni anno, primo giorno di pri ...