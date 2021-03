Siria | due anni fa cadeva Lorenzo Orsetti | goccia in un mare in tempesta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 marzo 2021) Mentre si ricorda il decimoversario della sollevazionena del 2011 cade il secondo della scomparsa didetto “Orso”, giovane fiorentino caduto in combattimento contro l’Isis, proprio in, il 18 marzo 2019. Colpito a morte in uno scontro a fuoco, indossava l’uniforme delle Unità di protezione del popolo (Ypg): non semplicemente l’esercito curdo, ma l’esercito socialista, egualitario e secolare del Kurdistan. Orso ha provato a mostrare aini che non tutti gli europei erano pronti a raggiungere il loro paese per approfittare delle tragedie di un popolo, torturando e stuprando in quel reality show realizzato sulla pelle di migliaia di innocenti dall’Isis. Ha raggiunto la, come migliaia di medici, volontari civili o aspiranti ...