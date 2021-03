Måneskin: «Siamo ribelli, ma non siamo scemi» (Di giovedì 18 marzo 2021) «Zitti e buoni» non lo sono mai stati, ma neanche «scemi», come sottolineano loro stessi alla conferenza stampa di presentazione di Teatro d’ira – Vol.I, il loro ultimo album in uscita il 19 marzo a due anni dal debutto de Il ballo della vita, certificato doppio disco di platino. Loro sono i Måneskin che, dopo aver vinto il 71esimo Festival di Sanremo, sono pronti non solo a tornare con un nuovo progetto, ma anche a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest il prossimo 22 maggio a Rotterdam. Come è noto, il gruppo ha, però, dovuto ridurre la durata del brano Zitti e buoni a tre minuti e sostituire tutte le parolacce per poter partecipare alla competizione, pena l’espulsione: «Non è una cosa che ci ha fatto piacere, ma è un discorso di buonsenso. Se non avessimo cambiato le parole, ci avrebbero squalificato: abbiamo pensato che fosse più importante partecipare anziché tenere un “cazzo” che lascia il tempo che trova, anche perché non abbiamo stravolto il senso della canzone. Siamo ribelli, ma non siamo scemi» spiega Damiano in collegamento su Zoom. https://www.youtube.com/watch?v=QN1odfjtMoo Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) «Zitti e buoni» non lo sono mai stati, ma neanche «scemi», come sottolineano loro stessi alla conferenza stampa di presentazione di Teatro d’ira – Vol.I, il loro ultimo album in uscita il 19 marzo a due anni dal debutto de Il ballo della vita, certificato doppio disco di platino. Loro sono i Måneskin che, dopo aver vinto il 71esimo Festival di Sanremo, sono pronti non solo a tornare con un nuovo progetto, ma anche a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest il prossimo 22 maggio a Rotterdam. Come è noto, il gruppo ha, però, dovuto ridurre la durata del brano Zitti e buoni a tre minuti e sostituire tutte le parolacce per poter partecipare alla competizione, pena l’espulsione: «Non è una cosa che ci ha fatto piacere, ma è un discorso di buonsenso. Se non avessimo cambiato le parole, ci avrebbero squalificato: abbiamo pensato che fosse più importante partecipare anziché tenere un “cazzo” che lascia il tempo che trova, anche perché non abbiamo stravolto il senso della canzone. Siamo ribelli, ma non siamo scemi» spiega Damiano in collegamento su Zoom. https://www.youtube.com/watch?v=QN1odfjtMoo

