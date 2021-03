L’Agcom assolve Balotelli per la battuta su Dayane Mello | ecco il motivo

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 marzo 2021)(Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha assolto Marioe il Grande Fratello Vip per una frase infelice rivolta a. Unache aveva scaturito polemiche e che aveva portato Alfonso Signorini a scusarsi, chiedendo all’attaccante del Monza di fare lo stesso.ha poi motivato l’archiviazione del caso presentato dal Codacons. Nella comunicazione di fine indagine si fa riferimento all’articolo 34, comma 2 del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici. Nello stesso si legge che le trasmissioni delle emittenti televisive non devono contenere programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, fatta eccezione per alcune ore della notte. Ovvero dalle 23 di sera alle 7 del mattino successivo. Per ...