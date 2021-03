Il lanciafiamme di Vincenzo De Luca compie un anno

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 marzo 2021) Era il 20 marzo del 2020, tutta l’Italia da poco più di dieci giorni era chiusa in casa stordita dalla pandemia e il presidente della CampaniaDenella sua diretta del venerdì pomeriggio al minuto 29,50 lancia l’affondo contro quegli imbecilli che non comprendevano la gravità della situazione: “Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea, mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i!”. A Desono bastati 25 secondi, quindi molto meno di quel quarto d’ora di celebrità preconizzato da Andy Warhol necessario per diventare famosi nella società post-industriale, per assurgere al ruolo di social star, per trasformarsi e trasformare geneticamente il suo essere politico in un essere “personaggio”, una maschera riconoscibile per la nettezza dei suoi caratteri identitari ...