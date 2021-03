Focolaio Covid all' interno del gruppo squadra dell' Inter | quando potranno tornare in campo i 4 positivi?

Advertising

TgLa7 : ??ULTIMORA??Covid variante inglese : 11 persone positive al Policlinico San Martino di Genova. Risultata positiva anc… - Vivodisogniebas : RT @TgrSicilia: Regalbuto, nell'ennese, zona rossa 70 i casi accertati e si sta cercando di capire se si tratti delle varianti inglese e su… - SolosalernoIt : Covid-19, rinviata Pordenone-Pisa: focolaio in casa neroverde - Solo Salerno - PPrisco57 : RT @Lautaresque: 6 mesi ad augurarci i peggio infortuni e la rosa decimata dal covid e ora che c'è un focolaio ad Appiano piangono disperat… - cn1926it : Focolaio #Inter, clamoroso da #Milano: #Juve e #Milan la prendono male, ma per i media la “colpa”… è del #Napoli! -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid

... - della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione " ASL BA pervenuta in data 18.03.2021, nella quale si evidenzia "la presenza di unepidemico in evoluzione all'interno della Società ...... farebbero escludere che il virus responsabile dela carattere epidemico occorso a ... La prima misura di protezione, così come ci ha insegnato la pandemia conseguente al virus19, è il ...Il match di sabato Pordenone – Pisa, valido per la 30^ giornata di Serie B, è stato ufficialmente rinviato, a data da destinarsi, su richiesta dei padroni di casa neroverdi, a causa del focolaio Covid ...La Lega di Serie A ha disposto ufficialmente il rinvio della gara tra i nerazzurri e i neroverdi. Mancava solo l’ufficialità e adesso è arrivata anche quella: Inter-Sassuolo è stata rinviata. La Lega ...