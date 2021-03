Draghi a Bergamo: Carlo Capra racconta i suoi anni in BCE con lui presidente (Di giovedì 18 marzo 2021) Carlo Capra, bergamasco cresciuto ad Almé, nel dicembre 2016 è volato a Francoforte per entrare in Banca Centrale Europea (BCE), allora guidata da Mario Draghi, attuale presidente del Consiglio italiano. Dopo la laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES) in Bocconi, Capra ha maturato importanti esperienze professionali prima in una banca (Londra) e poi in una società di consulenza strategica (Milano), gestendo progetti in diversi Paesi Europei. Classe 1983, e padre di tre bambini, in BCE Capra è Team Lead, e cioè guida un gruppo di lavoro di cinque nazionalità che si occupa della supervisione bancaria in cinque Stati Europei. Coordina anche progetti a livello europeo. Quando nel 2012 Mario Draghi pronunciò il famoso “Whatever it takes” nel pieno della crisi del ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 marzo 2021), bergamasco cresciuto ad Almé, nel dicembre 2016 è volato a Francoforte per entrare in Banca Centrale Europea (BCE), allora guidata da Mario, attualedel Consiglio italiano. Dopo la laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES) in Bocconi,ha maturato importanti esperienze professionali prima in una banca (Londra) e poi in una società di consulenza strategica (Milano), gestendo progetti in diversi Paesi Europei. Classe 1983, e padre di tre bambini, in BCEè Team Lead, e cioè guida un gruppo di lavoro di cinque nazionalità che si occupa della supervisione bancaria in cinque Stati Europei. Coordina anche progetti a livello europeo. Quando nel 2012 Mariopronunciò il famoso “Whatever it takes” nel pieno della crisi del ...

