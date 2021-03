Don Matteo 13 inizio riprese. Il set è pronto a tornare a Spoleto (Di giovedì 18 marzo 2021) Don Matteo 13 inizio riprese. In arrivo il primo ciak della tredicesima stagione È passato quasi un anno ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 18 marzo 2021) Don13. In arrivo il primo ciak della tredicesima stagione È passato quasi un anno ...

Advertising

maricaaaac : @alfano_isabel @francesca_2309 cosa c’entra don matteo con got?? - alicedegrandiss : RT @Apalumma: A riprova del fatto che se Game of Thrones si fosse conclusa con Don Matteo che perdonava Daenerys nessuno avrebbe avuto null… - bjarkannn : RT @Apalumma: A riprova del fatto che se Game of Thrones si fosse conclusa con Don Matteo che perdonava Daenerys nessuno avrebbe avuto null… - Lady_Pirate : RT @lorenzobozzetti: Don Matteo vs Game of Thrones, uno scontro tra titani #smm21 - santos_milkelly : RT @_crenda: Se ti piace il pudore, guardi Don Matteo. Se non ti piace il pudore, guardi Game of Thrones. E quindi viva gli Stark. #smm21 -

Ultime Notizie dalla rete : Don Matteo GIORNATA DELLA MEMORIA COVID/ Video, Gori a Draghi: 'Bergamo simbolo di rinascita' ... " sono tante le figure simbolo di questi mesi terribili, come Don Fausto Resmini , cappellano del ... Per il leader della Lega Matteo Salvini il messaggio è diretto alle vittime e ai loro familiari, " ...

Ciclismo: tra Firenze e Sesto la gara pro in onore di Alfredo Martini ... Matteo Miano. "In un momento particolare come quello attuale in cui tante gare stanno subendo le ... comprendente tra l'altro anche il fiorentino Tommaso Nencini della Petroli Firenze Hopplà Don ...

Spoleto, Don Matteo 13: inizio delle riprese a metà maggio Corriere dell'Umbria Spoleto, Don Matteo 13: inizio delle riprese a metà maggio Le riprese degli interni ad aprile a Roma e in Umbria quelle degli esterni a Spoleto nel mese di maggio inoltrato. La città del ...

Lavori in viale Don Bosco, Ordinanza del Comando della Polizia locale che modifica temporaneamente la circolazione stradale in un tratto di viale don Bosco per consentire alla ditta Ceit SpA di effettuare alcuni lavori che rigu ...

... " sono tante le figure simbolo di questi mesi terribili, comeFausto Resmini , cappellano del ... Per il leader della LegaSalvini il messaggio è diretto alle vittime e ai loro familiari, " ......Miano. "In un momento particolare come quello attuale in cui tante gare stanno subendo le ... comprendente tra l'altro anche il fiorentino Tommaso Nencini della Petroli Firenze Hopplà...Le riprese degli interni ad aprile a Roma e in Umbria quelle degli esterni a Spoleto nel mese di maggio inoltrato. La città del ...Ordinanza del Comando della Polizia locale che modifica temporaneamente la circolazione stradale in un tratto di viale don Bosco per consentire alla ditta Ceit SpA di effettuare alcuni lavori che rigu ...