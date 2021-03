Dayane Mello pronta per un nuovo reality show? L’indiscrezione impazza sul web (Di giovedì 18 marzo 2021) In queste ore sta circolando in rete una notizia inaspettata che riguarda Dayane Mello. L’ex concorrente del GF Vip ha avuto un successo notevole grazie alla sua partecipazione al reality show di Canale 5. Come spesso capita in questi casi, i protagonisti uscenti da un programma sono molto ambiti in altre trasmissioni. Basti pensare a quanto accaduto a Tommaso Zorzi che, subito dopo l’esperienza in casa è divenuto opinionista dell’Isola dei famosi. Ebbene, a quanto pare, anche per Dayane Mello ci sono in serbo delle novità. La donna, infatti, potrebbe prendere parte ad un nuovo reality show, scopriamo quale. nuovo reality per Dayane Mello? Dayane ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 18 marzo 2021) In queste ore sta circolando in rete una notizia inaspettata che riguarda. L’ex concorrente del GF Vip ha avuto un successo notevole grazie alla sua partecipazione aldi Canale 5. Come spesso capita in questi casi, i protagonisti uscenti da un programma sono molto ambiti in altre trasmissioni. Basti pensare a quanto accaduto a Tommaso Zorzi che, subito dopo l’esperienza in casa è divenuto opinionista dell’Isola dei famosi. Ebbene, a quanto pare, anche perci sono in serbo delle novità. La donna, infatti, potrebbe prendere parte ad un, scopriamo quale.per...

