Calabrese | ciclabile Aventino sta prendendo forma

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – “Stala nuova pistache colleghera’ Circo Massimo e Piramide. E’ uno dei progetti finanziati con fondi europei che stiamo realizzando in citta’ e permettera’ di ricongiungere ciclabili esistenti, passando anche accanto a nodi del Tpl come le stazioni Piramide e Circo Massimo della metro B e la ferrovia Roma-Lido”. Cosi’ l’assessore comunale alla Mobilita’, Pietro, su Facebook. “L’intero percorso partira’ da piazzale Ostiense e avra’ due diramazioni che raggiungono piazza di Porta Capena e via Caio Cestio- spiega- L’itinerario via della Piramide Cestia – vialesi affianca alla corsia preferenziale del tram lungo l’intero asse. L’intervento consentira’ anche la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e l’abbattimento ...