Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale dice addio? Il post sospetto mette in allarme i fan (Di giovedì 18 marzo 2021) Simone Di Pasquale lascerà Ballando con le stelle? Non c'è ancora niente di ufficiale, ma uno dei suoi post pubblicati su Instagram non lascia spazio ai dubbi. Il ballerino e coreografo ha condiviso uno scatto che mostra il cast del programma, a cominciare dalla capitana Milly Carlucci. "Squadra che vince…Balla! Sedici edizioni indimenticabili, ognuna delle … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

